Piqué esce allo scoperto con la nuova fidanzata Clara: addio Shakira!

Gerard Piqué fa sul serio con la nuova fidanzata Clara Chia Marti . Dopo i gossip dell'ultimo periodo la coppia è uscita ufficialmente allo scoperto durante un matrimonio in Costa Brava. Le immagini sono state pubblicate dalla rivista spagnola Hola!. Per l'occasione Clara ha indossato un lungo abito a righe: poco trucco e capelli sciolti. Completo scuro per il calciatore del Barcellona, che ha fatto a meno della cravatta. Secondo i gossip i due starebbero insieme da circa sei mesi. Piqué avrebbe già presentato Clara ai genitori e ai figli Milan e Sasha, avuti da Shakira.

Chi è la nuova fidanzata di Piqué

Clara Chia Marti è spagnola, ha 23 anni e fino a qualche tempo fa lavorava come cameriera. Avrebbe conosciuto Gerard Piqué grazie all'amico Riqui Puig. Un colpo di fulmine per entrambi, che avrebbe portato il difensore a lasciare dopo dodici anni e due figli insieme la compagna Shakira. Oggi Clara è impegnata come organizzatrice di eventi alla Kosmos Global Holding SL, società d'investimento fondata da Piqué nel 2017.