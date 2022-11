Totti ad Abu Dhabi: quanto costa il resort di lusso dove ha dormito

Francesco Totti continua a rubare la scena. Tra i continui screzi con Ilary Blasi e l'inizio della convivenza nel nuovo nido d'amore a Roma Nord con Noemi Bocchi, l'ex capitano della Roma è partito per un viaggio di lavoro in Medioriente. Una trasferta in solitaria, ad Abu Dhabi, condivisa con l'ex compagno in giallorosso Vincent Candela, Guido Fienga (ex amministratore delegato della Roma) e Saleh Mohamed Al Geziry, Direttore Generale del Turismo presso il Dipartimento della Cultura e del Turismo della capitale degli Emirati Arabi. Un viaggio di lavoro il cui fine dovrebbe riguardare una serie di accordi commerciali relativi alla diffusione della Serie A in Medioriente.

L'ex calciatore, tra una trattativa e l'altra, ha anche trovato il tempo per rilassarsi e godersi l'incantevole paesaggio di Abu Dhabi: ha infatti disputato una partita di padel in un campo con vista mozzafiato sul Mar Arabico e sulla Grande Moschea dello Sceicco Zayed. Non si conosce l'ubicazione esatta dellastruttura sportiva panoramica che ha ospitato l'ex numero 10 giallorosso ma tutti gli indizi portano ai terreni di gioco del The Ritz-Carlton Abu Dhabi, Grand Canal, uno degli hotel più esclusivi di Abu Dhabi, dove Totti ha alloggiato.

Totti e un pernottamento da sogno La struttura in cui Totti ha soggiornato è una delle più esclusive della capitale degli Emirati Arabi. Un paradiso artificiale immerso in 57 acri di giardini lussureggianti, dotati di molteplici comfort, tra piscine e campi sportivi di vario genere. Il resort gode inoltre di una delle viste panoramiche più suggestive di Abu Dhabi, dalle albe su Al Maqta Creek ai tramonti sulla Grande Moschea dello Sceicco Zayed. Da capogiro le cifre per il pernottamento in struttura: una notte al Ritz-Carlton Abu Dhabi costa infatti dai 280 euro circa per una camera doppia fino anche ai 20.000 euro per la Royal Suite.