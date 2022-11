Wanda Nara, ma che fai? Il clamoroso dettaglio nella foto con Icardi

No, non può essere un caso. Sui social non lo è mai. La foto di Wanda Nara alle Maldive in bikini verde davanti allo specchio abbracciata da Icardi ha fatto il giro del web per un motivo molto più pruriginoso del senso stesso dell'immagine. Sì, d'accordo: lo scatto testimonia che è tornato il sereno tra lei e Mauro Icardi. Basta però aguzzare un po' la vista per cogliere un dettaglio sexy che ha mandato in brodo di giuggiole i suoi fan: sul uno specchio più piccolo posto al fianco di quello del bagno viene messo in risalto il prosperoso seno della showgirl. Una casualità? Difficile da crederlo. Di sicuro Mauro Icardi avrà apprezzato. E come lui i tantissimi fan di Wanda sparsi per il mondo virtuale dei social...