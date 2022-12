La sorella di Icardi: il dolce gesto dopo la rottura con Wanda

Ivana Icardi pronta ad aiutare il fratello Mauro dopo la tanto chiacchierata separazione da Wanda Nara. I due non hanno rapporti da anni ma l'ex concorrente del Grande Fratello è disposta a tutto per la sua famiglia. "Io e Mauro non abbiamo alcun tipo di relazione - ha spiegato l'influencer su Instagram - ma da parte mia avrà sempre le porte aperte come qualsiasi membro della mia famiglia che ha bisogno di sostegno, indipendentemente dai problemi che abbiamo. Se vuole io sono qui ".

Ivana Icardi ha litigato con Mauro e Wanda

In passato Ivana Icardi ha più volte lanciato appelli pubblici al calciatore chiedendo una riconciliazione che ad oggi non è mai avvenuta. Stando a quanto raccontato dall'ex star di Supervivientes, che vive a Palma di Maiorca, il rapporto si sarebbe interrotto a causa di Wanda Nara, che non avrebbe apprezzato le ripetute incursioni televisive della cognata in Argentina e in Italia.