De Paul dopo Olanda-Argentina: il gesto della fidanzata Tini

Dopo la sofferta vittoria dell'Argentina sull'Olanda Rodrigo De Paul ha ricevuto un messaggio importante da parte della sua fidanzata, la cantante e attrice Tini Stoessel. Quest'ultima è nota in Italia soprattutto per la serie tv Disney Violetta. I due si amano da circa un anno. L'artista è volata in Qatar, insieme al padre e al fratello, per sostenere il giocatore ma a causa di un impegno di lavoro a Barcellona non è riuscita ad assistere dal vivo all'ultimo match. Questo non ha impedito a Tini di mostrare pubblicamente il proprio sostegno nei confronti di De Paul.