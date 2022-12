Clamoroso, Georgina e la relazione con un ex tronista: la rivelazione dalla Spagna!

Tuttavia, secondo le rivelazioni riportate dalla trasmissione spagnola di gossip "Fiesta" di Telecinco, CR7 non sarebbe stato l'unico personaggio famoso della modella ispano-argentina. La giornalista di gossip Amor Romeira avrebbe scovato una relazione nel passato riguardante Georgina.

La rivelazione gossip dalla Spagna: "Quella relazione tra Georgina e il tronista"

Si tratta di un tronista, Alberto Santana, celebre in Spagna, soprattutto per l'edizione iberica di Temptation Island. Ovviamente ne l'una e ne l'altro hanno rilasciato commenti sulla rivelazione in merito a questa relazione del passato.