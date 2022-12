Georgina difende Ronaldo e provoca il Portogallo: interviene anche la sorella

Fa discutere Cristiano Ronaldo , sempre. Si parla di CR7 quando gioca e soprattutto quando non gioca e viene escluso, come successo nell'ottavo di finale contro la Svizzera, travolta 6-1 dal Portogallo . L'ex Manchester United non è partito titolare ed è entrato solamente al 73', acclamato da tutto lo stadio, che a dire il vero ha reclamato il suo ingresso per tutta la gara. In difesa di Cristiano, che è stato attaccato dai suoi tifosi per un gesto mentre la squadra festeggiava, è intervenuta anche la sua famiglia, dalla fidanzata Georgina alle sorelle Elma e Katia Aveiro , che hanno pubblicato dei lunghi messaggi sui social.

"Sì, Ronaldo non è eterno, sì, Ronaldo non giocherà per sempre, purtroppo non fa più gol, è vecchio, il Portogallo non ha bisogno di Ronaldo. Abbiamo parlato di quello che abbiamo sentito, tutto quello che ha fatto non è importante, tutto quello che ha fatto è stato dimenticato . Ora chiedono perdono e non hanno bisogno di lui. Lo registrerò e più tardi ne parleremo. È un peccato umiliare un uomo che ha dato così tanto", ha invece scritto Elma Aveiro tra le storie Instagram.

Il secondo

Poi in un post Elma ha aggiunto: "Forza Portogallo, sei rimasto in panchina ed è bello che ti sei riposato, anche far giocare gli altri fa parte di questo sport, e stancarsi con una squadra così non vale la pena, abbiamo vinto bene, ora è il momento di pensare al prossimo match. Chiedo all'1% dei miserabili e degli ipocriti di non dire cazz..., fate una brutta figura, sputate nel piatto dove avete mangiato, e la cosa peggiore è che questi fessi parlano. Sostenete il Portogallo chiunque giochi, il Portogallo è una squadra, non è solo Ronaldo... rispettate la squadra, l'allenatore, e soprattutto Ronaldo, Ronaldo sarà eterno, mai dimenticato per tutto quello che ha fatto. Sono orgogliosa di te fratello mio per tutto quello che sei e rappresenti nel mondo, continua ad essere te stesso mentre gli gli altri restano altri".

Il lungo post di Katia Aveiro

Questo invece il lungo post dell'altra sorella Katia: "La pochezza di gran parte del popolo portoghese. Questo non va perché continuano a bestemmiare, continuano a insistere sull'offesa e sull'ingratitudine. Sono troppo triste per quello che ho letto e sentito non qui in Qatar, ma nel mio paese... Ma davvero triste. Volevo davvero che tornasse a casa, lasciasse la nazionale e si sedesse accanto a noi per poterlo abbracciare e dirgli che va tutto bene, ricordargli cosa ha conquistato e da quale casa veniva, volevo davvero che non ci andasse più, abbiamo sofferto abbastanza (non sapranno mai quanto sei grande) e i piccoli non si accorgono di quanto sei grande... Vieni a casa tua, che è dove ti capiscono, dove ti abbracciano. Come sempre. Dove hai tutta la gratitudine. E non ingratitudine. Grazie Ronaldo, qualunque cosa tu decida noi siamo con te. Fino alla morte"