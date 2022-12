Il clamoroso scherzo di Alice a Morata: anche Jessica e Oriana se la ridono

Manca sempre meno alla nascita della quarta figlia di Alice Campello e Alvaro Morata. Dopo i loro primi tre bambini (Alessandro, Leonardo ed Edoardo) la coppia ha rivelato che avrà per la prima volta una femminuccia, che si chiamerà Bella. In attesa del parto la moglie dell'attaccante spagnolo, attualmente all'Atletico Madrid e reduce dall'eliminazione dal Mondiale con la Spagna agli ottavi di finale, ha deciso di condividere sui social un divertente scherzo.