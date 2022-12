Ines Rau, chi è la modella transgender che ha rubato il cuore a Mbappé

Kylian Mbappé rimane al centro dell'attenzione dei media. Stavolta, però, non c'entra la finale del Mondiale persa nonostante la tripletta realizzata, ma si parla della relazione con la modella Ines Rau. Secondo gli ultimi gossip, i due si stanno frequentando da qualche mese, dopo essere stati avvistati per la prima volta lo scorso maggio durante il Festival di Cannes. I diretti interessati non hanno ancora commentato i pettegolezzi, ma in molti hanno iniziato ad interessarsi alla modella che avrebbe rubato il cuore al fuoriclasse francese.

Ines Rau, chi è la modella transgender che ha fatto innamorare Mbappé

Ines Rau è una modella da record, passata alla storia nel 2017 come prima modella transgender a ottenere la copertina di Playboy. Figlia di genitori di origini nordafricane, è nata a Nancy nel 1990 e il suo nome maschile di nascita rimane tuttora sconosciuto. Dopo aver frequentato la vita notturna di Parigi conosce un gruppo di drag queen, che la accolgono e la portano a scoprire la sua femminilità. A 17 anni si sottopone all’intervento per il cambio del sesso, in una clinica specializzata in Quebec. Poi, a 24 anni, scrive il libro autobiografico Femme: «Sento che la mia anima finalmente è libera, come se si fosse aperto il lucchetto che mi teneva rinchiusa per tanto tempo. Questa volta sono totalmente una donna».