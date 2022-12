"Il figlio di Zaccagni e Chiara Nasti è brutto": arriva la risposta furiosa

Non c'è pace per Chiara Nasti. La futura moglie di Mattia Zaccagni continua ad essere al centro di critiche e polemiche. L'ultima è piuttosto grave e non può che colpire la sensibilità di una neo mamma come la 24enne napoletana, che nel 2023 convolerà a nozze con lo sportivo. "Ho visto bambini più belli...oggettivamente non è bello", ha scritto un utente su Instagram, criticando così il piccolo Thiago, nato solo un mese fa. La Nasti e il giocatore della Lazio hanno infatti deciso di condividere sui social network le immagini del loro primogenito, attirando così anche commenti negativi.