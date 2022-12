Georgina senza freni: ha regalato a Ronaldo i cioccolatini più cari al mondo

Georgina Rodriguez compagna attenta e premurosa. Per questo Natale la modella e influencer non ha solo regalato a Cristiano Ronaldo una costosa Rolls Royce, arricchendo così la sua collezione di automobili, ma ha anche donato al calciatore portoghese il suo cioccolatino preferito. Una dolce consolazione dopo la delusione subita ai recenti Mondiali in Qatar. Non un cioccolatino qualsiasi bensì il più costoso al mondo: sei pezzi costano quasi il 10% del prezzo dell'auto (il cui valore è di 345mila euro).