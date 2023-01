De Paul, pubblicate le chat volgari con la ex: è scandalo in Argentina

Non c'è pace per Rodrigo De Paul. Il centrocampista non è ancora riuscito a godersi la vittoria ai Mondiali in Qatar a causa dei suoi problemi personali. Da tempo è in guerra con l'ex compagna, la modella Camila Homs, dalla quale ha avuto i figli Francesca e Bautista che hanno rispettivamente tre e un anno. Di recente il giocatore ha denunciato la donna e l'ex suocero per alcune minacce e insulti. E nel programma tv Socios del Espectaculo sono state mostrate alcune chat tra i due, che si sono amati per ben undici anni, che hanno subito creato scalpore.