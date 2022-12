De Paul dice basta e denuncia ex moglie ed ex suocero

"Non sono ancora riuscito a godermi la vittoria ai Mondiali": questa la frase che Rodrigo De Paul avrebbe pronunciato agli amici più cari. Il giocatore della nazionale argentina, da quando è rientrato dal Qatar, ha dovuto far fronte ad alcuni problemi personali che l'hanno portato ad agire addirittura legalmente. Come si apprende sui siti argentini il centrocampista ha deciso di denunciare l'ex compagna Camila Homs , dalla quale ha avuto i figli Francesca e Bautista, e l'ex suocero Horacio per minacce e insulti.

La guerra tra De Paul e l'ex Camila Homs

De Paul ha presentato al Tribunale di Buenos Aires diverse chat in cui Camila minaccia sia lui sia la sua attuale fidanzata, la cantante e attrice Tini Stoessel (conosciuta in Italia per la serie tv Violetta). "Ti meriti il peggio. Non ho intenzione di contrariarti, quindi non so come vedrai i tuoi figli. Farò in modo che tutto il mondo ti conosca per quanto sei schifoso, piuttosto che per essere campione del mondo. Stai molto calmo. Non avrai pace", questo sarebbe il testo di uno dei tanti messaggi che la Homs avrebbe inviato a De Paul stando a quanto emerso nel programma tv Tele Show.