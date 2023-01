Cristiano Lucarelli difende il figlio dall'accusa di violenza: "E' innocente"

Mattia Lucarelli, calciatore del Follonica e figlio dell'ex attaccante del Livorno Cristiano, è stato sottoposto, assieme al 22enne calciatore del Livorno ed ex compagno di squadra Federico Apolloni, ad un'ordinanza di custodia cautelare da parte della polizia di Milano per violenza sessuale ai danni di una ragazza americana. I fatti risalgono al 22 marzo scorso. Cristiano Lucarelli, padre di Mattia, ha difeso il figlio dall'accusa di violenza sessuale con un video sul suo profilo Instagram: "Se prima ero convinto che mio figlio fosse innocente dopo avere letto gli atti rafforzo ancora più l'idea. Inviterei con i commenti a stare calmi, non c’è ancora una sentenza di primo grado e siamo in indagini preliminari". "Si è buttato sul campo del processo mediatico - aggiunde Lucarelli - ed era quello che ci spaventava, perché si tratta di un argomento sensibile".