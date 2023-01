Ronaldo non bada a spese per il compleanno di Georgina: sorpresa pazzesca, i dettagli

Tanti auguri Georgina Rodriguez ! Il 27 gennaio la compagna di Cristiano Ronaldo ha compiuto 29 anni. Insieme ai cinque figli la coppia ha festeggiato a Riyad, dove si è trasferita dopo l'ingaggio del campione portoghese all'Al-Nassr. L'attaccante ha scelto di brindare al ristorante armeno Lavash su The Boulevard, dove ha organizzato una sorpresa molto romantica per la sua dolce metà. Senza, ovviamente, badare a spese. Georgina si è presentata al suo party con un abito bianco molto aderente e con tacchi vertiginosi in pendant.

La festa di compleanno di Georgina Rodriguez

Georgina è stata accolta con un grande bouquet bianco e con una torta di compleanno a tre livelli con disegni floreali e la scritta in oro 'Buon compleanno', in portoghese. Sullo sfondo piume e il messaggio: "Buon compleanno Georgina". Sparse per la stanza diverse fotografie della festeggiata e numerosi palloncini bianchi, alcuni a forma di 29, altri a forma di G. Non sono mancate le candele, che hanno regalato un'atmosfera ancora più magica. Presenti inoltre due musicisti, uno suonava il violino mentre l'altro l'oud.