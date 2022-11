Georgina e la suocera, guai in famiglia: la madre di Ronaldo è invadente

Georgina Rodriguez lontana dalla famiglia di Cristiano Ronaldo. È quanto emerso dal programma tv spagnolo Fiesta. "La madre di Cristiano è stata sempre una suocera molto complicata per tutte le ex fidanzate di suo figlio ma Georgina non intende lasciarsi mettere i piedi in testa. Non vuole che la donna si intrometta nei suoi affari personali, nelle cose della sua famiglia e della sua casa", ha spifferato la giornalista Marisa Martín Blázquez, assicurando che il rapporto tra suocera e nuora al momento non è dei migliori. Stando agli ultimi gossip Maria Dolores sarebbe piuttosto invadente e alcuni suoi comportamenti avrebbero infastidito la modella e influencer 27enne. A tal proposito pare che la Rodriguez e i suoi figli trascorreranno Natale lontani dalla madre e dai fratelli di CR7.