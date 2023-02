Dani Alves, un testimone rivela le “esclusive” condizioni in carcere

Tiene banco la questione delle condizioni di Dani Alves in carcere da quando l'ex Barcellona e Juventus è stato accusato di violenza sessuale nei confronti di una giovane idonna al nightclub Sutton di Barcellona il 30 dicembre scorso. Dani Alves è stato trasferito dal carcere di Brians 2 a quello di Brians 1 il 23 gennaio. Intanto un testimone ha rivelato le condizioni "esclusive" del calciatore in carcere.

Dani Alves in carcere, un testimone rivela: "Non è trattato come un prigioniero comune"

Dani Alves non sarebbe trattato come tutti gli altri prigionieri. Questa la rivelazione di un testimone all'interno della prigione Brians 2. "Dani Alves in carcere è separato da tutti gli altri. Si tratta di un caso particolare perchè è un calciatore importante. Lui viene accompagnato in cortile da quattro funzionari che lo scortano da solo. Non gli è possibile comunicare con gli altri detenuti. Rappresenta un caso particolare, esclusivo trattandosi di un noto atleta. Gli altri prigionieri si sentiranno come tutti quelli che vedono un detenuto trattato meglio", le parole del testimone all'uscita dal carcere.