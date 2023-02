Georgina: "Cristiano Ronaldo ha un solo difetto"

In un'intervista per Sportweek Georgina Rodriguez ha elogiato il suo compagno Cristiano Ronaldo. A detta della modella e influencer un vero e proprio esempio per tanti uomini. Con moltissimi pregi e pochissimi difetti. Anzi, solo uno secondo la confessione della 28enne. "Cristiano è un super papà e il miglior compagno che potessi mai sognare", ha assicurato Georgina per poi aggiungere: "Un suo difetto? Non cucina. Abbiamo uno chef ma a volte cucino io".