Wanda Nara, sgarbo tremendo a Icardi per il suo compleanno: è successo davanti a tutti

ISTANBUL (TURCHIA) - Giornata di festa per Mauro Icardi: l'ex attaccante dell'Inter, ora al Galatasaray, festeggia i suoi 30 anni. Il centravanti argentino, che si trova attualmente a Istanbul, ha pubblicato sul proprio account Instagram una foto con le sue due figlie e un ricco buffet a base di dolci e bevande. Accanto ha scritto: "30 anni", accompagnato da alcune emoji di festa. Wanda Nara non ha tardato a salutarlo. La showgirl argentina sta infatti trascorrendo alcuni giorni a Rio de Janeiro, in Brasile, invitata da un noto marchio di gioielli per vivere da vicino il carnevale più importante del Sud America.