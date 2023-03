Kvaratskhelia innamorato: chi è e cosa fa la fidanzata Nitsa Tavadze

Khvicha Kvaratskhelia in love. La sua fidanzata si chiama Nitsa Tavadze, ha 21 anni, è anche lei georgiana e frequenta la facoltà di medicina a Tbilisi, capitale della Georgia. Per il momento ha deciso di non seguire il giocatore in Italia, ma diverse volte è stata vista allo Stadio Maradona per sostenere la sua dolce metà.