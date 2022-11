Kvaratskhelia in tribuna per Georgia-Italia con la fidanzata: ecco chi è

Georgia ai piedi di Khvicha Kvaratskhelia

Il ct Willy Sagnol aveva convocato il numero 77 del Napoli, le cui condizioni però non hanno permesso al giocatore di unirsi ai compagni e provare a trascinare ancora la propria nazionale, come avvenuto nella cavalcata in Nations League tra i mesi di giugno e settembre, conclusa con la promozione in Lega B grazie ai cinque gol e ai tre assist di Kvara.

Kvaratskhelia: l'incontro con il Premier e la passione per il basket

La rivelazione della prima parte di Serie A si è comunque recata in patria per trascorrere in famiglia i 10 giorni di vacanza concessi alla squadra da Luciano Spalletti, prima della ripresa fissata per il 25 novembre, che precederà il ritiro in Turchia. Ma non solo. Kvaratskhelia, infatti, diventato ormai lo sportivo più conosciuto del proprio paese, ne ha approfittato per unire a qualche impegno istituzionale, come l’incontro con il primo ministro georgiano, Irakli Garibashvili, documentato da quest’ultimo attraverso un post su Instagram, anche qualche ora di svago seguendo una partita del proprio sport preferito, il basket, passione già documentata con l'esultanza "in stile Curry" dopo il primo gol in Serie A contro il Verona.

Nitsa Tavadze, la fidanzata di Khvicha Kvaratskhelia

Ecco allora che Kvaratskhelia è stato “pizzicato” sulle tribune della Tbilisi Arena per assistere al match di pallacanestro tra la Georgia e l’Italia di coach Pozzecco, valida per le qualifivazioni ai Mondiali 2023. Khivcha non era solo, bensì in dolce compagnia, quella della fidanzata Nitsa Tavadze. Ventuno anni, studentessa di medicina a Tbilisi, Nitsa non ha seguito Kvaratskhelia in Italia, proprio per terminare gli studi, ma nel nuovo anno è facile immaginare qualche sua comparsata al Maradona, magari per provare l’emozione di vedere dal vivo un gol con dedica del proprio ragazzo, che in occasione del primo gol al Maradona in campionato contro il Monza lo scorso 28 agosto ha disegnato con le mani proprio una “N”, l’iniziale del nome della propria amata.