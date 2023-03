Dani Alves in prigione, la visita della moglie: dettagli e messaggio sospetto

Dani Alves è ancora in prigione. Il tribunale di Barcellona ha recentemente respinto la richiesta di scarcerazione del giocatore, accusato di aver violentato una donna in discoteca lo scorso 30 dicembre. Stando a quanto emerso a Fiesta, programma in onda su Telecinco, la moglie Joana Sanz si è recata in carcere con Bruno, il migliore amico di Dani che era tra l'altro insieme ad Alves la notte del presunto stupro. A quanto pare Joana e il marito hanno avuto un confronto tramite un vetro. La modella ha poi lasciato la struttura con il volto piuttosto teso e senza rilasciare alcuna dichiarazione alla stampa.