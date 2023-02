Dani Alves, la decisione della moglie Joana Sanz dopo la conferma dell'arresto

Dopo che il Tribunale di Barcellona ha confermato la custodia cautelare per Dani Alves , la moglie del brasiliano Joana Sanz , ha deciso di andare via dalla Spagna.

La decisione di Joana Sanz

La decisione della famosa modella, almeno secondo quanto riferito dalla stessa attraverso i social, è momentanea. Per circa undici giorni, infatti, sarà all'estero per motivi di lavoro. Un modo per "evadere" dagli ultimi avvenimenti che le hanno scosso la vita, a partire dall'arresto per un presunto stupro commesso in discoteca da parte di Dani Alves, ma soprattutto dopo la recente morte della madre.