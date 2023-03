Chanel Totti, pioggia di sfottò social dopo il derby: la risposta è epica

Chanel Totti presa di mira su TikTok dopo che la Roma ha perso il derby contro la Lazio. La figlia di Totti e Ilary, che a maggio compirà 16 anni, si è però difesa con la consueta determinazione. "Ti sei messa gli occhiali per non far vedere gli occhi pieni di lacrime per ieri?", ha scritto un follower. Chanel l'ha subito zittito così: "È di una settimana fa, cuore". Qualcun altro ha invece avuto da ridire sul look della giovane: "Ti sei vestita al buio?", ha scritto un utente. Sempre ironica la risposta della ragazzina: "Mi aiuti te la prossima votla?".