Costanza Caracciolo: "Cosa succede quando io e Vieri litighiamo". E sul terzo figlio...

Costanza Caracciolo e i litigi con Bobo Vieri

"Quando litighiamo io e Christian non ci parliamo per due, tre giorni", ha confidato divertita Costanza Caracciolo. Poi ha aggiunto: "Lui è un papà stupendo, più ansioso di me. È molto protettivo". La 33enne, dopo gli esordi a Striscia la notizia, è oggi un'apprezzata influencer e imprenditrice (possiede un brand beauty). "È un percorso stupendo che sto portando avanti. Tornare in tv? Sto valutando delle proposte", ha fatto sapere Costanza.