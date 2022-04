Quanto pesa Costanza Caracciolo? La moglie di Vieri zittisce tutti!

Un canale social per raccontare la sua vita da mamma, quella di moglie di Bobo Vieri, tra make up e cucina: Costanza Caracciolo usa il suo profilo Instagram soprattutto per interagire con i suoi seguaci. Durante uno dei consueti box domande, l’ex Velina di Striscia la notizia ha voluto rispondere prontamente a una delle fan. Tra le tantissime curiosità, quella che ha colpito la Caracciolo è stata quella di una donna che insisteva nel sapere il suo peso. "Ce lo dici per favore quanto pesi? Premesso che sei bellissima", ha chiesto una fan. Un quesito che la showgirl ha trovato inopportuno.