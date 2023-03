Dani Alves, lo sfogo dell'ex moglie è durissimo: "Lo giudicherà la giustizia"

Risale ormai a più di una settimana fa la lettera scritta dal carcere da parte di Dani Alves a sua moglie Joana Sanz. In quel messaggio l'ex Juve, accusato di aver abusato sessualmente di una giovane donna nei bagni di una discoteca di Barcellona, si dichiarava innocente. Non ha tardato ad arrivare la replica da parte della modella spagnola, che ha parlato della sua situazione personale a livello emotivo ed economico: "Sto andando avanti. Ogni volta che posso vado a trovarlo per sapere come sta e sapere di lui. È una situazione molto complicata. Non dobbiamo parlare di soldi perché io e Dani abbiamo una separazione dei beni, non abbiamo niente in comune. L'unica volta che abbiamo parlato di soldi è stato all'inizio di tutta questa situazione, ero devastata e tramite il mio avvocato gli ho chiesto di trovarmi un appartamento a Parigi dove andavo a lavorare".