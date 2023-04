Chiara Nasti si mostra in abito da sposa e Zaccagni reagisce così

Prove dell'abito da sposa per Chiara Nasti . L'intraprendente napoletana ha postato su Instagram alcuni scatti che la ritraggono mentre sfoggia alcuni vestiti nuziali. Il prossimo 20 giugno l'ex naufraga de L'Isola dei Famosi convolerà a nozze con Mattia Zaccagni, al quale è legata dall'estate 2021. La Nasti ha scelto di affidarsi all'atelier di Napoli Celebrity Sposa. Le immagini dell'outfit bianco hanno subito fatto il pieno di like e commenti entusiastici e il giocatore della Lazio non è rimasto indifferente davanti a cotanta bellezza...

Tutto sul matrimonio di Chiara Nasti e Zaccagni

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si giureranno amore eterno il prossimo 20 giugno a Roma, nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli (dove nel 2005 hanno detto sì Totti e Ilary). Il ricevimento sarà invece a Villa Miani, alla presenza di oltre duecento invitati. Entrambi gli sposi hanno scelto come testimoni di nozze le rispettive sorelle: Francesca per lui, Angela (ex tronista di Uomini e Donne) per lei. La coppia ha già un figlio, il piccolo Thiago, nato lo scorso novembre.