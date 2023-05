Alessandro Murgia e il dolce gesto per la figlia avuta da Vittoria Deganello

La storia di Murgia e Vittoria Deganello

Alessandro Murgia e Vittoria Deganello non stanno più insieme da mesi e per tutta la durata della gravidanza l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi influencer, ha attaccato il giocatore reo, a suo dire, di averla lasciata sola dopo aver scoperto della dolce attesa. Di recente Nicole Murgia, sorella del calciatore, ha voluto fare chiarezza: "Vorrei semplicemente dire a tutti quelli che continuano a mandarmi messaggi che è nata Ginevra, che lo so. Anche per ricordarvi che è la figlia di mio fratello e mio fratello è là ovviamente, perché è il papà. Non ho nient’altro da aggiungere riguardo questa cosa. Non ho bisogno di teatrini social. Sono inutili per me in questo momento".

La scelta di Alessandro Murgia

Alessandro Murgia non ha mai commentato apertamente la gravidanza di Vittoria Deganello né ha mai replicato alle sua accuse. Ha preferito parlare con i fatti, aggiungendo così il nome della sua terza figlia sui social network: una frase che suona come una promessa, quella di esserci sempre per la piccola nonostante la fine della liaison con l'ex.