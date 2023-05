Dani Alves resta in carcere: le parole shock della presunta vittima

Dani Alves rimarrà in carcere. Il giudice ha respinto la richiesta di rilascio avanzata dai legali del calciatore, detenuto nel carcere Brians 2 di Barcellona dallo scorso 20 gennaio, dopo le accuse di violenza sessuale di una ragazza 23enne. Quest'ultima ha assicurato di essere stata violentata in discoteca la notte del 30 dicembre scorso. L'ex difensore della Juve ha inizialmente assicurato di non conoscere la presunta vittima, per poi chiarire di avere avuto un rapporto sessuale consensuale.

Nelle scorse settimane la moglie Joana Sanz ha annunciato la separazione da Dani Alves , che rischia fino a 12 anni di carcere. L'inchiesta dovrebbe terminare entro la fine dell'estate. Se da un lato la Procura ha ribadito che sta affrontando "un reato di violenza sessuale (...) che prevede una pena compresa tra 4 e 12 anni di reclusione", è possibile che il terzino rischi tra gli 8 e i 10 anni per " presunto abuso di superiorità " e per eventuali danni psicologici sulla donna coinvolta.

Dani Alves accusato di violenza: le parole della vittima

El Programa de Ana Rosa, trasmissione spagnola in onda su Telecinco, ha diffuso un audio in cui parla la presunta vittima di Dani Alves. Circa venti minuti di registrazione, un breve filmato raccolto dalla telecamera personale di uno degli agenti dei Mossos d'Esquadra. "Sono andata in bagno di mia spontanea volontà. Ci siamo scambiati qualche bacio poi ho detto che volevo andarmene. Lui mi ha detto di no e ha chiuso la porta a chiave. Poi ha iniziato a insultarmi dicendomi ‘sei la mia piccola pu****a' e ha anche iniziato a colpirmi. Ha gettato la mia borsa sul pavimento e mi ha afferrato per i vestiti", ha affermato la donna, lasciando intendere che ci sia stata penetrazione. La voce è piena di disperazione tanto che la spagnola ha concluso così: "Nessuno mi crederà perché dalle telecamere si vedrà che in quel bagno ci sono entrata volontariamente".