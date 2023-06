Chiara Nasti e Zaccagni: cosa fanno prima del matrimonio, la scelta della coppia

A pochi giorni dal matrimonio con Mattia Zaccagni, Chiara Nasti ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi follower. No, nessuna crisi di coppia, come si è vociferato di recente sui social network: il giocatore e l'influencer, già genitori del piccolo Thiago nato lo scorso novembre, non vedono l'ora di diventare marito e moglie e prima di giurarsi amore eterno si sono concessi qualche giorno di relax a Ibiza, isola dove si sono conosciuti e innamorati qualche anno fa. Una sorta di pre luna di miele, per suggellare ancora di più il rapporto tra i due che va a gonfie vele.

Dove, quando e come si sono conosciuti Chiara Nasti e Zaccagni

L'amore tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni è sbocciato nell'estate 2021, qualche mese dopo la fine della liaison tra l'influencer e Nicolò Zaniolo. Dove? "In vacanza ad Ibiza, avevamo amici in comune e mi sono ritrovata in casa sua: e da lì non ci siamo più staccati", ha fatto sapere la Nasti su Instagram, rispondendo alle domande dei fan. L'anno successivo la coppia ha allargato la famiglia con la nascita del piccolo Thiago.

Chiara Nasti, Zaccagni e il nome del figlio: come doveva chiamarsi Thiago

"Thiago doveva chiamarsi Jordan all'inizio, è un nome che mi piace da morire", ha ammesso Chiara Nasti. Non è escluso che il secondogenito della coppia possa chiamarsi così: in passato la 25enne ha parlato della possibilità di allargare la famiglia con Zaccagni dopo il matrimonio. È stato il giocatore della Lazio a volere fortemente il nome Thiago: a quanto pare un omaggio al suo idolo, Leo Messi, che ha chiamato così uno dei suoi tre figli.

Il matrimonio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si giureranno amore eterno il prossimo 20 giugno a Roma, nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli (dove nel 2005 hanno detto sì Totti e Ilary). Il ricevimento sarà invece a Villa Miani, alla presenza di oltre duecento invitati. Entrambi gli sposi hanno scelto come testimoni di nozze le rispettive sorelle: Francesca per lui, Angela (ex tronista di Uomini e Donne) per lei.