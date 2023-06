Piqué, durissimo attacco al tennis: "Mi devono 50 milioni di dollari"

BARCELLONA (SPAGNA) - "Abbiamo investito più di 100 milioni in Coppa Davis in quattro anni e questo è scandaloso. E volevamo investire di più. Dopo la rescissione da parte della Federazione c'è ora una disputa tra di noi in cui rivendichiamo fino a 50 milioni di dollari ", così Gerard Piqué , intervistato da 'Marca', attacca senza mezze misure la Federazione internazionale del tennis. Sul perché Kosmos , la sua società di investimento, abbia smesso di investire sulla Coppa Davis , l'ex Barcellona risponde così: "Quello che abbiamo fatto con la Coppa Davis sia una clamorosa storia di successo. Siamo arrivati ??con una competizione decadente e a livello sportivo, economico, soprattutto, e di pubblico, abbiamo dato una svolta al torneo. Siamo passati da tre a 15 sponsor. Poi è arrivato il Covid...".

Piqué attacca la Federazione internazionale tennis

"Nel 2020 - spiega Piqué - arriva il Covid e stravolge tutto in tutti gli sport. Avevamo un accordo con la Federazione. Pagavamo loro una cifra molto importante, direi fuori mercato: 40 milioni l'anno. Nel 2020 non c'è stata la Coppa Davis, durante una parte del 2021 si è giocata a porte chiuse... la soluzione che stavamo pagando era fuori mercato". L'ex colonna blaugrana poi aggiunge: "Molte leghe e federazioni si sono adattate a questa situazione e la Federazione ha deciso di non voler rinegoziare quei termini. Così da un giorno all'altro l'accordo finisce e ci siamo dovuti adattare come azienda. Non possiamo dire di più a causa delle restrizioni sulla riservatezza ma sono molto orgoglioso di tutto ciò che abbiamo fatto".