Jorginho e Kovacic al matrimonio di Kepa tra sfottò e balletti

LONDRA - Jorginho spinge Kai Havertz verso l’Arsenal . I due si sono incontrati e hanno scherzato durante il matrimonio di Kepa Arrizabalaga, portiere che è convolato a nozze con Andrea Martinez. Tra i tanti invitati c'era anche Kovacic . Come è noto il centrocampista ex Napoli era al Chelsea come Havertz, ma a gennaio ha abbracciato il progetto dei Gunners, cambiando squadra in corsa, con un accordo lampo .

Havertz-Jorginho, selfie e conferme

In estate si potrebbe concretizzare un altro trasferimento dentro i confini della città di Londra. L’Arsenal, infatti, avrebbe messo sul piatto del Chelsea 65 milioni di sterline per ingaggiare Havertz, praticamente il doppio che i Blues prenderanno dalla cessione di Koulibaly all'Al Hilal. Su Instagram Jorginho ha “preso in giro“ la trattativa che coinvolge il tedesco aggiungendo al loro selfie diverse emoji con gli occhi. Il matrimonio di Kepa, dunque, è stata un'occasione per ballare anche per lasciare sui social indizi simpatici.