Jorginho all'Arsenal, è ufficiale: accordo lampo con il Chelsea

LONDRA - Nell'ultimo giorno di mercato l'Arsenal ha chiuso un colpo lampo con il Chelsea, chiudendo la trattativa per Jorginho. Il centrocampista ex Napoli e della Nazionale aveva il contratto in scadenza con i Blues, perdendo posti nelle gerarchie con l'arrivo di Potter in panchina. L'Arsenal ha ufficializzato l'arrivo del giocatore, che va a rinforzare la squadra di Arteta.