Cristiano Ronaldo come George Clooney: cosa ha fatto il calciatore in Sardegna

Vacanze italiane per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse dell'Al-Nassr è volato in Sardegna insieme alla compagna Georgina Rodriguez, i figli e alcuni amici, tra cui Diogo Dalot, che ha con il campione portoghese un legame fraterno. Come racconta il settimanale Chi, il gruppo ha cominciato la navigazione al largo della Costa Smeralda dopo che CR7 è arrivato a Olbia da Reykyavik (dove ha segnato il gol decisivo per il Portogallo contro l'Islanda) con un aereo privato.