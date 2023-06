Ronaldo si gode il record: "Felice di continuare a trasmettere gioia"

Ronaldo: "Felice di aver segnato in un giorno speciale"

Il fuoriclasse dell'Al Nassr ha raccontato così le sue emozioni: "Sono molto felice e non solo per il fatto di essere entrato nel Guinness World Record. La cosa più importante è stata vedere la felicità dei miei compagni e dello staff. Ovviamente mentirei se dicessi che non volevo segnare in un giorno così speciale. Il “sium” dello stadio? Mi accorgo di riuscire a continuare a trasmettere gioia a tante persone e non solo in Portogallo, per la carriera che ho avuto e che non è ancora finita. Il mio desiderio più grande è quello di continuare così. Voglio essere utile e aiutare la squadra continuando a segnare, che è la cosa più importante".