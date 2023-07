Boateng e la frecciata alla Juve: "Mi piange il cuore"

Boateng Jr. e la maglietta "sbagliata"

Infatti l'ex giocatore ghanese ha pubblicato su Instagram una stories di lui insieme al figlio con la maglia della Juve. L'ex Milan ha scritto: "Mi piange il cuore per la maglia", con le faccine che ridono, "ma ti amo troppo vai vai forza". Non dimentica il passato in rossonero, ma l'amore per il figlio è troppo più grande.,