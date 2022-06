Milan, Boateng si ritira nel 2023: “Mi godrò ogni giorno”

Kevin Prince Boateng ha annunciato il suo ritiro dal calcio. Ancora una stagione, la prossima, e poi appenderà le scarpette al chiodo. Lo ha comunicato lo stesso giocatore, ex Milan , poco dopo aver rinnovato con l' Hertha Berlino fino al giugno del 2023: “E' sicuramente la mia ultima stagione da calciatore professionista, ecco perché voglio godermi ogni giorno, qualunque cosa accada. Anche se giocheremo la Champions League l'anno prossimo, chissà. Questa è la mia ultima stagione, farò di tutto per il club e anche per me stesso”.

Boateng: in rossonero lo scudetto con Allegri

Il giocatore ghanese è stato al Milan in due periodi diversi. Il primo, dal 2010 al 2013, giocando in campionato 74 partite con 10 reti; il secondo, nel 2016, ma solo da gennaio a giugno, con 11 presenze e un gol. Nel 2011 è stato campione d'Italia con i rossoneri quando in panchina c'era Massimiliano Allegri. Pochi mesi dopo, ha messo in bacheca anche la Supercoppa italiana, segnando a Pechino il decisivo 2-1 contro l'Inter. Dopo la sua seconda esperienza al Milan, è andato al Las Palmas e poi all'Eintracht di Francoforte, quindi è tornato in Italia, al Sassuolo, ed è passato anche dal Barcellona. L'Italia è nel suo destino, visto che torna una quarta volta, alla Fiorentina, poi il Besiktas e il Monza. Quindi, ecco l'Hertha, un ritorno che sa di amarcord, visto che aveva vestito la maglia tedesca 14 anni prima.