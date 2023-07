Locatelli e il messaggio a cuore aperto per Dele Alli

Dele Alli, la dedica di Locatelli

Infatti il centrocampista della Juventus, tramite una storia su Instagram, ha voluto mostrare la sua vicinanza a Dele Alli. Locatelli ha ripostato una foto del centrocampista taggandola e scrivendo "Forza" con l'emoji del cuore.

Le parole di Dele Alli

Nell'intervista, Dele Alli ha parlato anche della riablitazione dopo una dipendenza da sonniferi: "Quando sono tornato dalla Turchia, ho scoperto che avevo bisogno di un'operazione, ed ero in un brutto stato mentale. Ho deciso di entrare in una moderna struttura di riabilitazione per la salute mentale. Si occupano di dipendenza, salute mentale e traumi. Sentivo che era giunto il momento per me. In situazioni come la mia, nessuno ti può costringere ad entrare, deve essere una tua scelta oppure non funzionerà. Sono finito in un baratro che mi stava facendo del male".