Il gesto di Victoria Beckham per Messi: la moglie Antonela risponde

Leo Messi è un giocatore dell'Inter Miami, club americano di proprietà di David Beckham. La moglie di quest'ultimo, l'ex cantante oggi stilista Victoria, ha deciso di accogliere nel migliore dei modi il campione argentino. Posh Spice ha postato sul suo account Instagram un video della Pulce e scritto: "Non ho parole sufficienti per esprimere quanto io sia orgogliosa di David Beckham. Ti ho visto lavorare così duramente per realizzare questo momento e finalmente è arrivato!! Baci Leo e Antonela!".