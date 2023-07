Messi, in migliaia per la presentazione: ma un temporale cambia i programmi

MIAMI (Florida) - Lionel Messi si è dovuto scontrare con un avversario che non ha potuto saltare con una finta delle sue. Un forte temporale che si è abbattuto sulla Florida ha infatti costretto a rinviare di un'ora la presentazione ufficiale del campione argentino nello stadio dell'Inter Miami, inizialmente prevista per le 20 locali (le 2 in Italia). Smaltita l'ondata di maltempo, la Pulce è stata accolta da migliaia di tifosi statunitensi salendo sul palco e mostrando la sua nuova maglia numero 10 accanto. Accanto a lui anche la moglie Antonella Roccuzzo, che indossava un abito rosa, il colore dell'Inter Miami.