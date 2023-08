Falcao si difende dalle accuse: il messaggio social

Momento molto complicato per Paulo Roberto Falcao. Il dirigente brasiliano ed ex bandiera della Roma, che si è appena dimesso dal Santos, ha voluto respingere l’accusa di molestie sessuali a suo carico. Attraverso un post sui social, Falcao ha detto: «Per quanto riguarda l’accusa che mi è stata rivolta e che ho appreso dai media, affermo che i fatti non sono mai avvenuti». Ufficialmente, però, le dimissioni sono legate al rendimento sportivo del club: «Per rispetto ai tifosi del Santos, a causa delle recenti proteste contro le prestazioni della squadra in campo, ho deciso di lasciare in questa data l’incarico di coordinatore sportivo. Il mio sentimento, in primo luogo, è quello di difendere l’immagine del club». Chiaramente, però, l’accusa di molestie pesa come un macigno.