Falcao: "Ancelotti un vincente". E sul Brasile...

ROMA - "Io e Carlo Ancelotti siamo molto amici sin dai tempi in cui giocavamo nella Roma". Chi meglio di Paulo Roberto Falcao, brasiliano ed ex compagno di squadra dell'attuale allenatore del Real Madrid poteva commentare la possibilità che Carlo Ancelotti possa sedersi sulla panchina nazionale brasiliana? E così l'ex Roma è stato interpellato in merito da globoesport.com: "Ci siamo visti l'anno scorso ma poi ci siamo scambiati solo alcuni messaggi. Mi piace - commenta Falcao - lo considero un tecnico competente. Forse, tra gli europei, è quello che conosce meglio i giocatori brasiliani, ma non so se diventerà davvero il Ct della Seleçao. E' una persona spettacolare, come uomo e come allenatore. E' un vincente".