Morata, il messaggio a Dybala che fa sospirare i tifosi della Roma

Alvaro Morata ha segnato e Paulo Dybala ha esultato insieme con lui. Chissà quanto Mourinho e i tifosi della Roma avrebbero voluto assistere a questa scena. Magari non una, ma una ventina di volte (o più) nell’arco della stagione, in campo. E invece tecnico e fan giallorossi devono accontentarsi di vederli gioire allo stesso tavolo, con la stessa gioia, ma senza l’unione calcistica che avrebbe fatto felici in tanti.