Chiara Nasti pubblica il messaggio di Zaccagni: "Sono troppo fortunata"

Chiara Nasti ha condiviso su Instagram un messaggio privato del marito Mattia Zaccagni . Insieme dal 2021, sposati dal 2023, la coppia è più unita e complice che mai. "Non mi interessa, l'importante è che rimani sempre con me" , ha scritto il giocatore della Lazio alla moglie su WhatsApp. "Mi fai piangere", la replica dell'influencer napoletana. "Ti amo", ha aggiunto il calciatore. A corredo dello screenshot la Nasti ha così commentato: "Sono troppo fortunata".

La storia d'amore tra Chiara Nasti e Zaccagni

Dopo il breve flirt con Nicolò Zaniolo, Chiara Nasti ha conosciuto Mattia Zaccagni a Ibiza, nell'estate 2021, durante una vacanza con amici in comune. Un colpo di fulmine per entrambi che, da quel momento, non si sono più lasciati. L'anno successivo è nato il figlio Thiago mentre le nozze sono arrivate a giugno 2023, alla presenza di oltre duecento invitati.