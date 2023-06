Zaccagni e Chiara Nasti sposi: i dettagli del matrimonio e gli invitati

Mattia Zaccagni e Chiara Nasti si sono sposati. Il matrimonio è stato celebrato a Roma martedì pomeriggio, 20 giugno, nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli (dove nel 2005 hanno detto sì Totti e Ilary). Il ricevimento è stato organizzato a Villa Miani, alla presenza di oltre duecento invitati. Wedding planner Erika Morgera. Entrambi gli sposi hanno scelto come testimoni di nozze le rispettive sorelle: Francesca per lui, Angela (ex tronista di Uomini e Donne) per lei. Chiara, che lo scorso novembre ha avuto da Zaccagni il figlio Thiago, ha sfoggiato un abito bianco ampio, con corpetto ricamato, maniche lunghe in pizzo e lungo velo. La Nasti si è affidata all'atelier di Napoli Celebrity Sposa. L'influencer, che ha raccolto i capelli in un elegante chignon, è arrivata accompagnata dal padre Enzo al quale è legatissima. Completo scuro, invece, per lo sposo: Zaccagni ha dolcemente baciato la mano della neo moglie appena è arrivata all'altare.