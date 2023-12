Kanye West, l'omaggio del figlio a Ronaldo: folla in delirio

Il figlio di Kanye West omaggia Ronaldo

Infatti il secondogenito ddel cantante, Saint West, si è presentato sul palco dell'evento con la maglia dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Quando il pubblico di Miami se ne è accorto gli ha chiesto di farela celebre esultanza del portoghese, il "siu". Saint non ha esitato e ha mandato la folla in delirio. Come è successo anche con la prima figlia di Kanye, North, che ha rivelato a Miami di aver collaborato a un pezzo insieme al padre proprio in Vultures.