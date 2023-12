Al Nassr, Fienga: "A CR7 è affidato il futuro del paese. E la Roma..."

Guido Fienga , dirigente dell'Al Nassr, ha parlato di Cristiano Ronaldo in occasione del World Football Summit in programma a Jeddah oggi e domani: " Ronaldo non è solo un giocatore, sta costruendo il futuro dell'industria del calcio e il futuro di questo paese. Ora dal campo e poi fuori dal campo. Rimarrà per molto tempo in questo settore e in questo progetto".

Fienga su Ronaldo: "Nessuno come lui"

L'ex attaccante della Juventus, che continua a stupire in campo, non è solo visto come calciatore ma anche come figura che aiuterà a crescere tutto il movimento calcistico arabo: "Cristiano è così importante - ha aggiunto Fienga al meeting al quale è presente anche Antonio Conte - che non posso limitare il suo ruolo, è un giocatore più che normale. Non c'è nessun altro giocatore che, dopo essere stato il migliore nel suo sport, sia riuscito a trasformare una visione in realtà e a costruire un campionato".

"Più pressione all'Al Nassr che alla Roma"

Fienga, ricordando i suoi trascorsi nella Capitale, ha parlato anche della stagione dell'Al Nassr: "Avvertiamo tanta pressione perché dobbiamo vincere. La pressione la percepivo anche alla Roma, ma qui la senti di più perché l'Al Nassr è come il Real Madrid nel suo contesto di riferimento. Ci sono grandi aspettative da parte della proprietà e dei tifosi, d'altronde abbiamo i migliori giocatori possibili".