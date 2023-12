Un possibile caso di suicidio sconvolge il Brasile: Neymar non ci sta

RIAD (ARABIA SAUDITA) - Neymar non ci sta: l'asso brasiliano, che si sta riprendendo da un grave infortunio al ginocchio , ha attaccato nella giornata di ieri (23 dicembre) tutti coloro che diffondono odio su Internet commentando un tragico evento accaduto in Brasile : " Agli 'haters', voi che diffondete odio; a quelli che sanno tutto, proprietari della verità, ai piccoli santi che non sbagliano mai, congratulazioni, avete fatto una vittima in più ", il messaggio al veleno del classe 1992, postato sul proprio profilo Instagram.

Suicidio in Brasile, Neymar non si dà pace

L'ex Barcellona e Psg ha così fatto riferimento alla morte di una ragazza di 22 anni, vittima di una bufala diventata virale su social: la ragazza era stata infatti additata come la presunta amante del comico brasiliano Whindersson Nunes. La Polizia Civile locale ha registrato il caso come possibile suicidio, tanto che Neymar ha affermato che i portali web di "gossip", così come le "reti televisive" e, in generale, "tutti i media" devono "stare molto attenti a ciò che pubblicano. "Il discorso del rispetto del prossimo non esiste su Internet!", tuona Neymar che poi aggiunge: "Odio davvero tutte quelle persone che si nascondono dietro un profilo per parlare male di un'altra persona. Voler essere il primo a dare una notizia può mettere fine alla vita di qualcuno. Non tutti sono forti mentalmente!", conclude l'ex Psg.