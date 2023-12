Neymar e la collana da mezzo milione di dollari quasi impossibile da indossare

Neymar continua a fare festa nonostante il recente infortunio al ginocchio . Il calciatore ha deciso di salpare su una lussuosa nave da crociera dove non mancano svaghi e divertimenti. A bordo lo sportivo ha ricevuto anche un regalo piuttosto particolare da parte dell'influencer brasiliano Buzeira. Una collana dal valore di quasi mezzo milione di dollari (poco meno di 450mila euro).

L'assurda collana di Neymar

Un pendente d’oro di dimensioni enormi che occupa praticamente tutto il collo e il petto. "Ho visto che gli piaceva la mia collana e ha anche chiamato il suo amico per vederla. Così ho deciso di fargli una sorpres", ha raccontato sui social network Buzeira, parlando del regalo fatto a Neymar. "Ho visto che gli è piaciuto e ho deciso di regalarglielo. È una cosa che rimarrà per sempre nella mia memoria, ci sono cose che i soldi non possono comprare", ha aggiunto.